İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı!

İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gevher Hatun Mahallesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan hizmet binasının açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Genel Müdür Yardımcıları Yakup Özaydın, Halil Çağlar ve Hakan Bar, İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürü Fatih Kaya, bayi müdürleri, şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 4 yıldır Türkiye’nin her yerinde yeni mağazalar açarak bayi merkezlerini yenilediklerini belirterek, “Biz İhlas Ailesinin bayrak taşıyıcı firmasıyız. Sadece ticaret yapmıyoruz. Türkiye’nin her yerinde İhlas’ı da temsil ediyoruz. Bu nedenle de bize yakışan yerlere geçmek gerekiyor. Karaman’da bize yakışan bir gelişmeyi gösterdiği için başta Bayi Müdürümüz Fatih Kaya olmak tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yeni hizmet binasının kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Ardından Genel Müdür Orhan Korkusuz, binayı gezerek bilgi aldı.