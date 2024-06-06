Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı!

İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gevher Hatun Mahallesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan hizmet binasının açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Genel Müdür Yardımcıları Yakup Özaydın, Halil Çağlar ve Hakan Bar, İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürü Fatih Kaya, bayi müdürleri, şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı! - 1. Resim

Açılış öncesi bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 4 yıldır Türkiye’nin her yerinde yeni mağazalar açarak bayi merkezlerini yenilediklerini belirterek, “Biz İhlas Ailesinin bayrak taşıyıcı firmasıyız. Sadece ticaret yapmıyoruz. Türkiye’nin her yerinde İhlas’ı da temsil ediyoruz. Bu nedenle de bize yakışan yerlere geçmek gerekiyor. Karaman’da bize yakışan bir gelişmeyi gösterdiği için başta Bayi Müdürümüz Fatih Kaya olmak tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yeni hizmet binasının kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Ardından Genel Müdür Orhan Korkusuz, binayı gezerek bilgi aldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Muğla'daki 46 derecelik sıcaklık herkesin plajlara akın etmesine neden olduAmasya’da dalları kiraz bastı, rekolte 50 bin ton
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor - EkonomiTÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyorAltında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltında gelecek hafta çok kritik!Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu - EkonomiCastrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü olduÇin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler - EkonomiÇinli araçlara ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek?Küçük şehirlerde büyük kazanç! Bu illerden ev alan enflasyonu yendi, dikkat çeken Ardahan detayı… - EkonomiBu illerden ev alan enflasyonu yendiBakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek - EkonomiMerkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...