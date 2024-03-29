Kredi faizleri zirvede! 100 bin TL çeken 12 ayda 40 bin lira faiz ödüyor

Kredi faizleri TCMB’nin son faiz hamlesinin ardından zirveye çıkarken; ihtiyaç kredilerinde yıllık maliyet ortalama yüzde 82’yi gördü. Tüketiciler “en uygun ihtiyaç kredisi” aramalarını sıklaştırdı. Bankaların sunduğu “en düşük faizli tüketici kredisi” oranlarına göre; yüzde 4,19 ile 100 bin TL kredi çeken bir tüketici, 12 ayda 139 bin 400 TL olarak geri ödeme yapacak. Bu tabloda yıllık maliyet yüzde 40’a yakın gerçekleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan sıkı para politikası, kredi faizlerine yansımaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan son rakamlara göre geçen hafta;

-1/3 ay arası sürede TL mevduat faizi yüzde 59,52'ye yükseldi.

-İhtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 82,09 seviyesine kadar tırmandı.

-Ortalama ticari kredi faizlerinde de yüzde 62,72 seviyesi görüldü.

KREDİ TALEBİ AZALIYOR

Bu arada Bankacılık sektöründe toplam krediler 22 Mart ile biten haftada 49 milyar TL artış gösterdi. Bir önceki hafta 69 milyar TL artış rakamı dikkate alındığında, kredi talebinde gerileme dikkat çekiyor. Bugün toplam tüketici kredileri 1 trilyon 612 milyar TL’ye yakın seyrediyor. Bunun yaklaşık 1,1 trilyon lirası ihtiyaç için alınan kredilerden oluşuyor.

Yaygın olarak “100 bin TL ihtiyaç kredisi” aramaları yapılıyor. Peki bugün en ucuz kredi, en uygun kredi, en düşük oranlı kredi oranı yüzde kaç?

12, 24 VE 36 AY VADEDE GERİ ÖDEME

Şu anda en düşük ihtiyaç kredisi yüzde 4,19 faiz oranıyla TEB tarafından sunuluyor. Bu orana göre;

-“100 bin TL kredi 12 ay vade” ile alınan paranın aylık taksiti 11 bin 568 TL oluyor, toplam geri ödeme 139 bin 400 TL’yi buluyor.

-“100 bin TL kredi 24 ay vade” ile kullanıldığında, her ay 7 bin 565 TL taksit ödeniyor. Toplam geri ödeme ise 182 bin 145 TL’ye çıkıyor.

-“50 bin TL kredi 36 ay vade” denkleminde ise aylık taksit 3 bin 197 TL şeklinde gerçekleşiyor. Toplam geri ödeme ise 115 bin 388 TL’ye varıyor.

FAİZ YÜKÜ ÇOK FAZLA

Söz konusu hesaplamalara göre 36 ay vadeli kredilerde ana para hariç faiz yükü, yüzde 130’u aşıyor. 12 ayda ise faiz yükü yüzde 40 civarında gerçekleşiyor.