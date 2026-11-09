Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iklim değişikliğinin demir yolu altyapısı üzerinde oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı Türkiye genelinde 425 noktada Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ray sıcaklıkları belirlenen kritik değerleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak, ilgili trenlere uyarı gönderilecek.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi hakkında açıklamada bulundu.

İklim değişikliğinin demir yolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere dikkati çeken Uraloğlu, “Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan olası risklere karşı erken uyarı imkânı sağlayacağız. Böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

425 NOKTADA RAY SICAKLIKLARI ANLIK İZLENECEK

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 425 noktaya kurulması planlanan sistemle ray sıcaklıklarının anlık olarak ölçüleceğini ve elde edilen verilerin sürekli kayıt altına alınacağını belirtti. Uraloğlu, “Ray sıcaklıklarını merkezi olarak takip edeceğiz. Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz.” açıklamasında bulundu.

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

KRİTİK SICAKLIKLARDA TRENLERE UYARI GÖNDERİLECEK

Sistemin çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, ray sıcaklıklarının belirlenen eşik değerleri aşması durumunda otomatik alarm oluşturulacağını ifade etti. Uraloğlu, “Ölçüm noktalarından elde edilen veriler, uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlüklerimizde ve Eryaman İzleme Merkezi'nde takip edilebilecek.” dedi.

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

RAYSİS'in Eryaman YHT Garı'nda bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesinin planlandığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarıların trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere uyarı gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacağız.”

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

SICAKLIK KAYNAKLI RİSKLERE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde ray sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerin sürekli izlenebileceğini ve geçmiş dönem verileri üzerinden analizler yapılabileceğini belirtti.

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

Ray sıcaklıklarından kaynaklanabilecek olumsuzlukların önceden tespit edilmesinin demir yolu işletmeciliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “İklim değişikliğinin etkilerine karşı demir yolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. RAYSİS ile sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacak, demir yolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine karşı demir yollarına akıllı erken uyarı sistemi geliyor: 425 noktada kurulacak

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