İlaç fiyatlarına 'kur' zammı: Karar Resmi Gazete'de

16 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:55

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 euronun değeri, reel piyasa değerinin altında kalsa da yüzde 25 artırılarak 17,5483 TL'ye yükseldildi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Reel kur üzerinden hammadde satın alan ilaç sektörü, ilaç bedelini Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sabit kur üzerinden tahsil ediyor. Bakanlığın belirlediği kur bedeli sabit kalıp, döviz yükseldikçe makas açılıyor; üretici ilacı piyasaya sürmeyince de, sıkıntı baş gösteriyor. Resmi Gazete’deki karara göre gelen zam işte bu kur farkını düzenliyor.