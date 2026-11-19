Antalya'nın Serik ilçesinde sezonun ilk turfanda çilekleri hasat edilmeye başlandı. Kilogram fiyatı 600 liraya kadar çıkan çileğin yüksek fiyatı tezgâhlara da yansıdı. Vatandaşlar, bütçelerine göre 200, 250 ve 300 gramlık küçük paketlerle çilek alabiliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Eylül ayının ortalarında dikilen çilek fideleri, yaklaşık 55-60 günlük bakımın ardından ilk meyvelerini vermeye başladı. Antalya'nın Serik ilçesindeki üretim alanlarında sezonun ilk hasadı gerçekleştirilirken, toplanan turfanda çilekler satışa sunuldu.

İlk hasat başladı, fiyatı cep yaktı! Vatandaş çileği gramla aldı

Sezonun ilk ürünü olması nedeniyle yüksek fiyatla piyasaya çıkan çileğe ilgi gösterilse de kilogram fiyatlarının vatandaşın bütçesini zorladığı belirtiliyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle hasadın önemli bir bölümü pastanelere gönderiliyor. Semt pazarlarında ise tüketicilerin alım gücü dikkate alınarak çilekler kilogram yerine 200, 250 ve 300 gramlık küçük paketlerde, tadımlık olarak satılıyor. İlerleyen haftalarda hasadın artmasıyla fiyatların düşmesi ve tüketici talebinin yükselmesi bekleniyor.

İlk hasat başladı, fiyatı cep yaktı! Vatandaş çileği gramla aldı

ÜRETİCİNİN HEDEFİ 15 TON

22 yıllık çiftçilik deneyiminin son 6 yılını çilek yetiştiriciliğine ayıran Ramazan Kurulmaz, yaklaşık 12 dönümlük arazisinde bu sezon 14-15 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çilek üretiminin diğer sebzelere kıyasla daha fazla emek istediğini belirten Kurulmaz, buna rağmen doğru şekilde yapıldığında kazancının tatmin edici olduğunu ifade etti.

İlk hasat başladı, fiyatı cep yaktı! Vatandaş çileği gramla aldı

İşçilik giderlerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kurulmaz, sezonun ilk hasadına başladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Diğer sebzelere baktığımızda çilek biraz zahmetli bir iş ama yapabilene getirisi güzel. İşçilik maliyetleri biraz fazla oluyor ama yapabilirsen emeğinin hakkını alıyorsun. Allah bereket versin, bu sezonun ilk çileğini toplamaya başladık. Fidanları 20 Eylül'de ektik. Eylül, ekim, kasım süreci derken yaklaşık 55-60 günde ilk hasatları gördük. Şu an havalar güzel gidiyor. İlerisi için ne olacağını günün şartları belirler ama şu an işler yolunda. Bu sezon 500-600 lira civarında başladı. Turfanda olduğu için fiyatlar yüksek; tabii bu fiyatlarla herkes gidip yiyemez ama yapacak bir şey yok."

POYRAZ ÇİLEĞE İYİ GELİYOR

Geçen yıla göre fidelerin gelişiminin daha iyi olduğunu belirten Kurulmaz, hava koşullarının çilek üretiminde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Ürünlerin şu anda yüksek fiyat nedeniyle daha çok pastanelere gönderildiğini aktaran üretici, fiyatların gerilemesiyle pazardaki talebin de artacağını söyledi.

İlk hasat başladı, fiyatı cep yaktı! Vatandaş çileği gramla aldı

VATANDAŞ GRAMLA ALIYOR

Pazarlarda vatandaşların bütçesine uygun küçük paketlerle satış yapıldığını dile getiren Kurulmaz, üretim miktarının da hava şartlarına bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Şu anda pahalı olduğu için ürün daha çok pastanelere gidiyor. İlerleyen zamanlarda fiyatlar düşünce talep artar; aslında talep var ama turfanda olduğu için herkesin alım gücü yetmiyor. Pazarda ise alım gücüne göre 200-250 ya da 300 gramlık ufak paketlerle tadımlık şekilde satış yapılabiliyor; bir kişiye bir kilo verip de her zaman alamayabilir. Şu anda 12 dönüme yakın çilek alanımız var. Rekolte hava şartlarına bağlı ama 12 dönüm yerden aşağı yukarı 14-15 ton civarında ürün alırız diye düşünüyorum. Geçen seneye göre durumumuz iyi, ağaçlarımız güzel. Havalar kapalı gittiğinde pas olabiliyor, ara sıra kesiliyor. Poyrazlı havalarda çürüme yapmıyor, daha verimli oluyor; çok yağışlı gittiğinde ise pas yapıyor ve çürüyor. Şu an havaların böyle gitmesi iyi."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala