IMF'den Türkiye'ye ilişkin son dakika açıklama: "Aynı ekonomi programını biz de tavsiye ederdik"

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Türkiye'ye ilişkin son dakika açıklama geldi. IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye’de yürürlükte olan ekonomi programını desteklediklerini belirtti.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programına ilişkin açıklama geldi. IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki reform programını desteklediklerini söyledi.

Kammer, "Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." dedi.

IMF'DEN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlenen programda konuşan Kammer, Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

EKONOMİDE KIRILGANLIKLAR AZALDI

Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı." dedi.

ŞİMŞEK BU PROGRAMI YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı oluşturması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak." diye konuştu.

BİZ DE AYNI PROGRAMI TAVSİYE EDERDİK

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." şeklinde cevabını verdi.