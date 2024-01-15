İnşaat sektöründe işçi krizi! 150 bin TL maaşla çalışacak eleman yok

15 Ocak 2024 15:22 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:36

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımlandı. 'Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar' başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi. Raporda en dikkat çeken nokta ise bazı mesleklerde maaşların 150 bin TL'ye kadar çıkmasına rağmen eleman bulunamaması oldu.

"SEKTÖR EKONOMİDEN DAHA ÇOK BÜYÜDÜ"

Raporun Ocak 2024 sayısında, inşaat sektörünün 2023 yılına yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatıldı. Yılın hemen başında yaşanan elim deprem felaketinin sonrasında bölgenin yeniden inşası için sektörün seferber olduğuna dikkat çekilen raporda, “Sektör, 2023 yılının ilk üç çeyrek döneminde, depremin de etkisiyle yıllık bazda sırasıyla yüzde 4.5, yüzde 6.6 ve yüzde 8.1 oranlarında, ekonominin üzerinde büyümüştür. Ancak, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacağının açıklanmış olması, kuşkusuz 2024 yılında sektörü bekleyen en önemli sorunlardan bir olacaktır. İnşaat sektörünün 2023 yılının son çeyreğinde de büyümeyi sürdüreceği tahmin edilmektedir. Gayrimenkul sektöründe ise büyüme yavaşlamıştır" denildi.

150 BİN TL MAAŞLA ÇALIŞACAK ELEMAN BULUNMUYOR

Özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığına vurgu yapılan raporda, "İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir. İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi 'mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

İSTİHDAM SORUNU KÜRESEL

Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir."