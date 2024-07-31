İnsansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılıyorlar!

Peker Holding, Slovenya'da üretimini gerçekleştirdiği insansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Peker Holding, iştiraki Pek Automotive'in Slovenya'nın Logatec kentindeki yeni yönetim merkezini ve insansız olarak kullanılacak olan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Slovenya'da gerçekleştirilen tanıtıma, sektör temsilcileri ve tarım alanında çalışan firmalar katıldı.

Pek Automotive'in, yılın ikinci yarısında Slovenya'da seri üretimine başlayacağı ürünleri, düşük voltajlı elektrik enerjisiyle çalışan, yüksek teknoloji ürünü tarım robotu olarak dikkati çekiyor.

İnsansız, yapay zeka destekli çalışan ve 40'ta 1 enerji tasarrufu sağlayan ürünler, bu özellikleriyle muadillerinden ayrılıyor. 2025'te Avrupa pazarındaki etkinliğini arttırmayı hedefleyen firma, kıta genelinde 19 ülkede distribütörlük anlaşmaları da gerçekleştirdi.

Peker Holding Yönetim Kurulu üyesi Fatih Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım alanında elektrikle çalışan insansız makinelerin yüksek teknoloji ürünleri olduğunu anlattı.

Meyve bahçelerinde, tarım alanlarında insansız, ekonomik bir çalışma imkanı sunduklarını belirten Peker, "Yatırımcılarımız ve distribütörlerimiz açısından bu ürünleri sahada deneyimlemek onlar açısından ayrı bir tecrübe oluyor. Bizim için de onların görüşleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Fatih Peker, ürünlerinin çevreci olması dolayısıyla tarım sektöründe çalışanların maliyetlerini düşüreceğini, yakıt açısından da yüksek oranlı bir tasarruf sağladığını kaydetti.

Ürünlerin sahada uygulamalarını görmenin müşterileri açısından da faydalı bir deneyim olduğunun altını çizen Peker, "Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sahada ürünlerin çalışıyor olduğunu görmeleri, insansız olarak hareket kabiliyetlerini deneyimlemeleri, verimliliklerini görmeleri çok olumluydu. Artık distribütörlerimizi oluşturup, bu yüksek teknoloji ürünleri piyasaya sürme aşamasına geldik. Artık seri üretim yaparak, dünya pazarına açılacağız. Öncelikli pazarımız Avrupa olacak, ardından Türkiye'de ülkemizde de büyümek istiyoruz. Çünkü ürünlerimiz bizim yüz akımız. Amacımız dünya pazarına bir an önce adım atmak." diye konuştu.

Ürünlerinin insansız olarak çalıştığı için iş gücü maliyetini de düşürdüğünü dile getiren Peker, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürünler çok kısa süre içerisinde kendisini amorti eder bir konumda olacak. Bu ürünler tarım döngüsünün tamamına hitap edecek şekilde tasarlandı. Bir traktör ya da herhangi bir tarım cihazı aldığınız zaman kendi faaliyetini yaptıktan sonra bunu stopta bekletmek durumundasınız. Ürünlerimizi ise bütün yıl boyunca tarım döngüsünde efektif olarak kullanabiliyorsunuz. Kayıpları minimuma indirdiğinden toplanan ürünün kalitesini arttıracak."