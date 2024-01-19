İnternet ücretlerine zam geldi!

19 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 15:58

Taahhütsüz internet aboneliği hizmeti sunan TurkNet, abonelik ücretlerinde artışa gitti. Yüzde 33 civarındaki zam ile birlikte TurkNet abonelik ücreti aylık 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi.

TURKNET'TEN İNTERNET ÜCRETLERİNE ZAM

Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre; TurkNet internet fiyatı, 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte firmanın tek fiyat politikasını korumaya devam edeceği bildirildi. Buna göre firma, altyapının desteklediği internet hızı ne olursa olsun sabit ücret politikası uyguluyor.

ÖNCE ZAM, SONRA KAMPANYA

TurkNet önce zam yaptı, sonra da mevcut abonelerine kampanya duyurdu. Firmanın 'fiyat artışı' açıklamasında, “19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık 299,90 TL'den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz” ifadesi yer aldı.