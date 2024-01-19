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    İnternet ücretlerine zam geldi!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TurkNet internet fiyatına yüzde 33 oranında zam geldi. Zamla, 2023'te 299 TL olarak uygulanan abonelik ücreti, 399 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

    İnternet ücretlerine zam geldi!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Taahhütsüz internet aboneliği hizmeti sunan TurkNet, abonelik ücretlerinde artışa gitti. Yüzde 33 civarındaki zam ile birlikte TurkNet abonelik ücreti aylık 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi.

    TURKNET'TEN İNTERNET ÜCRETLERİNE ZAM

    Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre; TurkNet internet fiyatı, 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte firmanın tek fiyat politikasını korumaya devam edeceği bildirildi. Buna göre firma, altyapının desteklediği internet hızı ne olursa olsun sabit ücret politikası uyguluyor. 

    ÖNCE ZAM, SONRA KAMPANYA

    TurkNet önce zam yaptı, sonra da mevcut abonelerine kampanya duyurdu. Firmanın 'fiyat artışı' açıklamasında, “19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık 299,90 TL'den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz” ifadesi yer aldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Zamİnternet
    Haberler > Ekonomi > İnternet ücretlerine zam geldi!
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