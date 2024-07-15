İş dünyası 15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde yine tek ses: Hainlere en iyi cevabı üreterek verdik

İş dünyasının en önemli sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz’da milletin tek sek, tek yürek olduğunu, hain girişime en büyük cevabı ülkeyi daha çok büyütmek için daha çok çalışarak verdiklerini söyledi...

İş dünyası, hain darbe girişiminin hemen sabahında olduğu gibi, 8’inci yılında da aynı kararlılıkla tek ses, tek yürek oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Demokrasi ve milletin iradesi dışında hiçbir seçeneğe boyun eğmeyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada “Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz” ifadesini kullandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de “Yeni ihanet girişim ve şebekelerinin filizlenmeden köklerinin kazınması, her ferdimizin millet ve vatan sevdasına tutulup bu sevdayla çalışmasına bağlıdır” ifadesini kullandı. 8 yıldır bu bilincin diri kalması, hainlerin unutulmaması, milletin aynı birlik ve beraberlik duygusu içinde kenetlenip, darbecilere ve özgürlük düşmanı çağdaş mandacılara karşı uyanık olması için çalıştıklarını söyleyen Avdagiç “Devletimiz hain FETÖ örgütü kuklasının yeniden filizlenmemesi için 8 yıldır mücadele ediyor. Bu mücadelede İstanbul iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. Tıpkı 16 Temmuz 2016 günü kararlılıkla darbecilere karşı durduğumuz gibi. O gece tereddüt etmeden, bir gül bahçesine koşarcasına ölümün güzel kucağına atılan şehitlerimizin 15 Temmuz gecesi başlattığı Demokrasi ve Millî Birlik ruhunu yaşatma görevi bizimle sürüyor” dedi.

DAHA ÇOK BÜYÜDÜK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini ihracat ailesi olarak bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise “Millî iradeye sahip çıkmanın ve demokrasimizi ilelebet korumanın sorumluluğunu taşıyacağız” mesajını paylaştı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de “OSB camiası olarak hain girişime en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. Temmuz 2016’dan bu yana 56 şehrimize 29’u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. OSB olmayan ilimiz kalmadı, toplam OSB sayımız 403’e yükseldi” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de “15 Temmuz sadece bir direniş değil, dirilişin de adıdır” diye konuştu.