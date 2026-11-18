Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, memur zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek'in "Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız" açıklamasına dikkat çeken Karakaş, memurlara da ek zam yapılabileceğini söyledi. Peki memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

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Yeni yıla doğru gidilirken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü de ocak zammında. Hükümet, emeklilerin maaşlarının iyileştirmesi için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada yaş ve prim şartlarına göre tüm emeklileri kapsayacak düzenlemenin sene başı olmadan hayata geçirileceğini duyurdu. Emekliler heyecanla zammı beklerken, bir yandan da memur zammı merakla bekleniyor. Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan memur zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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MEMURA EK ZAM GELİR Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız" açıklamasına dikkat çeken İsa Karakaş, memurlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğini söyledi. Memurlara toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte 2027 Ocak'ta yüzde 8 zam yapılacağını belirten Karakaş, memur zammının da enflasyon oranına yükseltilebileceğini söyledi.

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"MEMUR ZAMMI YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR"

Memurlara yüzde 2'lik ek zammın gündeme gelebileceğini belirten Karakaş, "Memur ve memur emeklilerine beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalama yüzde 8 diyoruz. Memurlarımız soruyor bizlere de 'İlave bir iyileştirme olacak mı?' diye. Sayın Bakanımız Şimşek 'Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız' dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir." ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurlara yüzde 10 oranında zam yapılırsa, en düşük memur maaşı 70 224 liradan 77 bin 246 liraya çıkacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

Unvan Mevcut Maaş %10 Zamlı Maaş (Ocak 2027) Şube müdürü (1/4) 107.144 TL 117.858 TL Memur (9/1) 73.103 TL 80.413 TL Uzman öğretmen (1/4) 92.199 TL 101.419 TL Öğretmen (1/4) 83.287 TL 91.616 TL Başkomiser (3/1) 101.275 TL 111.403 TL Polis memuru (8/1) 92.651 TL 101.916 TL Uzman doktor (1/4) 170.763 TL 187.839 TL Hemşire (üniversite mezunu) (5/1) 84.878 TL 93.366 TL Teknisyen (lise mezunu) (11/1) 75.910 TL 83.501 TL Profesör (1/4) 153.353 TL 168.688 TL Araştırma görevlisi (7/1) 102.812 TL 113.093 TL Vaiz (1/4) 87.016 TL 95.718 TL Avukat 102.176 TL 112.394 TL Müsteşar (1/1) 112.139 TL 123.353 TL Genel müdür (1/1) 99.376 TL 109.314 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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