İsa Karakaş memura ek zam için oran verdi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, memur zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek'in "Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız" açıklamasına dikkat çeken Karakaş, memurlara da ek zam yapılabileceğini söyledi. Peki memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Yeni yıla doğru gidilirken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü de ocak zammında. Hükümet, emeklilerin maaşlarının iyileştirmesi için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada yaş ve prim şartlarına göre tüm emeklileri kapsayacak düzenlemenin sene başı olmadan hayata geçirileceğini duyurdu. Emekliler heyecanla zammı beklerken, bir yandan da memur zammı merakla bekleniyor. Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan memur zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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MEMURA EK ZAM GELİR Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız" açıklamasına dikkat çeken İsa Karakaş, memurlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğini söyledi. Memurlara toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte 2027 Ocak'ta yüzde 8 zam yapılacağını belirten Karakaş, memur zammının da enflasyon oranına yükseltilebileceğini söyledi.
"MEMUR ZAMMI YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR"
Memurlara yüzde 2'lik ek zammın gündeme gelebileceğini belirten Karakaş, "Memur ve memur emeklilerine beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalama yüzde 8 diyoruz. Memurlarımız soruyor bizlere de 'İlave bir iyileştirme olacak mı?' diye. Sayın Bakanımız Şimşek 'Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız' dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir." ifadelerini kullandı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurlara yüzde 10 oranında zam yapılırsa, en düşük memur maaşı 70 224 liradan 77 bin 246 liraya çıkacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%10 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Şube müdürü (1/4)
|107.144 TL
|117.858 TL
|Memur (9/1)
|73.103 TL
|80.413 TL
|Uzman öğretmen (1/4)
|92.199 TL
|101.419 TL
|Öğretmen (1/4)
|83.287 TL
|91.616 TL
|Başkomiser (3/1)
|101.275 TL
|111.403 TL
|Polis memuru (8/1)
|92.651 TL
|101.916 TL
|Uzman doktor (1/4)
|170.763 TL
|187.839 TL
|Hemşire (üniversite mezunu) (5/1)
|84.878 TL
|93.366 TL
|Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
|75.910 TL
|83.501 TL
|Profesör (1/4)
|153.353 TL
|168.688 TL
|Araştırma görevlisi (7/1)
|102.812 TL
|113.093 TL
|Vaiz (1/4)
|87.016 TL
|95.718 TL
|Avukat
|102.176 TL
|112.394 TL
|Müsteşar (1/1)
|112.139 TL
|123.353 TL
|Genel müdür (1/1)
|99.376 TL
|109.314 TL