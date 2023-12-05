İslam Memiş ‘Son tur’ dedi ve uyardı: Altın alacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin, binlerce liranız çöp olabilir

5 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:31

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme. Küresel piyasalarda ons altın dalgalı seyrine devam ederken iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ‘Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi. İslam Memiş ‘Son tur’ dedi ve uyardı: Altın alacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin. Kimse bilmiyor ancak yapan binlerce lirasından olabilir.

İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARI: ‘BU SON TUR’

ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz mesajları ve iç piyasada Merkez Bankası’nın faiz artışları altın fiyatlarını tetikledi. Gram ve çeyrek altın fiyatları hızla yükselirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi. İşte İslam Memiş’in yerli yatırımcılara verdiği önemli tavsiyeler;

“Aralık ayının adını son bir tur olarak koydum. Özellikle döviz kurlarında, işte, borsada, emtia fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükselişlerden sonra aşağıda alanlarımız var. Buradan son bir tur olabilir, uyarılarım vardı.

SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Altının ons fiyatı 2.145 dolara gram fiyatı 2.037 TL seviyesine kadar yükseldi. Bunlar suni yükselişler. Çünkü aralık ayı yıl sonu kapanışları olduğu için burada büyük yatırımcılar satış yapıyorlar ve bu tuzağa düşmeyin uyarılarım vardı.

Nihayetinde dün öğleden sonra gram altın TL fiyatının ons altında düşüş olduğunu hep beraber görmüş olduk. Geçen haftayı 1.968 TL seviyesinden tamamlayan gram altın, şu anda 1.951 TL. 2.145 dolar seviyesini gören ons altın, şu anda 2.037 dolar seviyesinde.

DÖVİZDE SON DURUM NE?

Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı belirleyici olacak piyasalarda. Amerika merkez bankası Fed muhtemelen ve büyük ihtimalle aralık ayında faizleri arttırmayarak pas geçme olasılığı güçlendi. Bu da altın fiyatlarının gümüş fiyatlarının kripto paraları, euro'nun sterlin önünün açılacağı bir dönemi işaret ediyor.

Tabii ki ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Çünkü biz dolarla satın alıyoruz, euro'yla satıyoruz ve dolayısıyla euro'ya ihtiyacımız olduğu için güçlü 1 € bizim daha çok işimize yarıyor. Dolayısıyla dolar endeksinin gerilemesi euro, ve sterlin gibi para birimlerine ciddi anlamda katkı sağlayabilir.

“ONS ALTIN 2350 DOLARA KADAR ÇIKACAK”

Hem onsta hem de gram cephesinde 2.024 yılında ons altın, 2.350 $ seviyesine kadar yükselebilir ve özellikle aralık ayında gelen uluslararası şirketlerin raporlarına baktığımız zaman da yavaş yavaş bizi teyit eden açıklamalar yapmaya raporlar yayınlamaya devam ediyorlar. Işte 2.100 $ 2.200 $ 2.250 $ seviyelerini rapor yazmaya başladılar."