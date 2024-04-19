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İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO görevine Selahattin Bilgen atandı

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İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO görevine Selahattin Bilgen atandı

Ekonomi Haberleri

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2024 yılının en iyi havalimanları listesinde ilk 10'a giren İstanbul Havalimanı yönetiminde üst düzey değişiklik yaşandı. İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO görevine Selahattin Bilgen atandı

Dünyanın en modern ve yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı yönetiminde üst düzey atama yapıldı. 

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO görevine, Eylül 2023’ten bu yana vekaleten görevini yürüten Selahattin Bilgen asaleten atandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından söz konusu atamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan İGA İstanbul Havalimanı kurumsal güçlenmesini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İGA İstanbul Havalimanı’na önemli katkılar sunan Sayın Selahattin Bilgen asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO’su olarak atandı. İstanbul Havalimanı ailesi olarak Bilgen’e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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