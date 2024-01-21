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    İstanbul Havalimanı'nda 'zehir taciri' operasyonu: 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medyadan paylaşım yayımladı. Başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyona ilişkin X isimli sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yayımladı. Paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

    Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

    Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

    İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Uyuşturucuİstanbul Havalimanı
    Haberler > Ekonomi > İstanbul Havalimanı'nda 'zehir taciri' operasyonu: 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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