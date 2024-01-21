İstanbul Havalimanı'nda 'zehir taciri' operasyonu: 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:29

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyona ilişkin X isimli sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yayımladı. Paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."