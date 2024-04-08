İstanbul Havalimanı'ndan dünyada bir ilke imza attı! Elektriğini güneş enerjisinden karşılayacak

Sayısız uçuş ve yolcu rekorlarına imza atarak Avrupa ve dünyadaki havalimanları arasında önemli bir yere sahip olan İGA İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atıyor. İGA İstanbul Havalimanı, elektrik ihtiyacının tamamını Eskişehir'de kurulacak güneş enerjisi santralinden (GES) karşılayacak.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk daha geliyor. İstanbul Havalimanı, dünyada bir ilki gerçekleştirerek enerjisini güneşten alacak.

ESKİŞEHİR GES'E 439 BİN PV PANEL KURULACAK

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199,32 megavat gücündeki Eskişehir güneş enerjisi santrali GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak.

YILLIK 340 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLAYACAK

Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.

212 MİLYON AVRO YATIRIM YAPILDI

Yıl sonunda hayata geçmesi planlanan proje için 212 milyon avro yatırım yapıldı. Bu özelliği ile İGA İstanbul Havalimanı dünyada tek olacak.

ÜST DÜZEY İKİ ATAMA GERÇEKLEŞTİ

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgay Yaman Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Server Aydın İGA İstanbul havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.