Hangi lider bayramı nerede geçirecek? Programları belli oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Nisan 2024 12:15 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Liderlerin bayram programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile geçirecek. TBMM Başkanı bayram boyunca İstanbul'da bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'ya gidecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramda Ankara'da bulunacak. İşte liderlerin bayramda bulunacakları yerler...