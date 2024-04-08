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Hangi lider bayramı nerede geçirecek? Programları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hangi lider bayramı nerede geçirecek? Programları belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Liderlerin bayram programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile geçirecek. TBMM Başkanı bayram boyunca İstanbul'da bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'ya gidecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramda Ankara'da bulunacak. İşte liderlerin bayramda bulunacakları yerler...

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

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ERDOĞAN BAYRAMI AİLESİYLE GEÇİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor.

Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek.

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ÖZEL MEMLEKETİNE GİDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

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BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA BULUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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