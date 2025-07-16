İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 04:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 04:42 - Güncelleme:

Ekmek, Zam, İstanbul, Fiyat Artışı, Haber

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Alınan karara göre; 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO), temmuz ayı meclis toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı. İlgili Haber Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Şimşek'ten çifte zam talebine cevap 200 GRAMI 15 LİRA 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak. Fırıncılar, artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları uygulamak zorunda olduklarını belirtiyorlar. İTO’ya bağlı fırıncılar, önümüzdeki günlerde yeni zamlı tarifeleri iş yerlerine asacaklar.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz