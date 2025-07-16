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İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatlar
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Alınan karara göre; 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO), temmuz ayı meclis toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı.

200 GRAMI 15 LİRA

200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak. Fırıncılar, artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları uygulamak zorunda olduklarını belirtiyorlar.

İTO’ya bağlı fırıncılar, önümüzdeki günlerde yeni zamlı tarifeleri iş yerlerine asacaklar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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