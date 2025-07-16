İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatlar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Alınan karara göre; 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak.
İstanbul Ticaret Odasının (İTO), temmuz ayı meclis toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı.
200 GRAMI 15 LİRA
200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükselirken 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak. Fırıncılar, artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları uygulamak zorunda olduklarını belirtiyorlar.
İTO’ya bağlı fırıncılar, önümüzdeki günlerde yeni zamlı tarifeleri iş yerlerine asacaklar.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz