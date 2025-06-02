İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

İstanbul'da mayısta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kayısı olurken, en çok düşen ürün ise sivri biber oldu.

Mayıs ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranları açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre mayıs ayında bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 179'unun fiyatında artış izlenirken, 45 ürünün fiyatı azaldı.

EN FAZLA KAYISININ FİYATI ARTTI

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,11 ile kayısı olurken, onu yüzde 47,98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18,55 ile limon, yüzde 15,75 ile fındık içi, yüzde 15,65 ile saat ve yüzde 13,73 ile oyuncak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 11,03 ile makyaj malzemeleri, yüzde 10,74 ile Antep fıstığı, yüzde 10,46 ile bebek maması, yüzde 10,42 ile tablet, yüzde 10,38 ile simit oldu. Geçen ay elma yüzde 10,28, portakal ücreti yüzde 9,89, karışık kuruyemiş yüzde 9,40, ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9,17 arttı.

Sıra Ürün Fiyat Artış Oranı (%) 1 Kayısı 48,11 2 Şehirlerarası Otobüs Bileti 47,98 3 Limon 18,55 4 Fındık İçi 15,75 5 Saat 15,65 6 Oyuncak 13,73 7 Makyaj Malzemeleri 11,03 8 Antep Fıstığı 10,74 9 Bebek Maması 10,46 10 Tablet 10,42 11 Simit 10,38 12 Elma 10,28 13 Portakal 9,89 14 Karışık Kuruyemiş 9,40 15 Ağız ve Diş Bakım Ürünleri 9,17

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN SİVRİ BİBER OLDU

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 44,86 ile sivri biber olurken, onu yüzde 44,01 ile çarliston biber, yüzde 42,09 ile salatalık, yüzde 39,89 ile taze fasulye, yüzde 37,40 ile patlıcan, yüzde 35,09 ile dolmalık biber takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 29,07 ile kabak, yüzde 20,25 ile kuru soğan, yüzde 17,05 ile yeşil soğan, yüzde 14,78 ile yumurta, yüzde 13,92 ile domates oldu.

Geçen ay sarımsak fiyatı yüzde 12,09, roka yüzde 5,58, kıvırcık yüzde 4,38, çilek yüzde 3,33 geriledi.