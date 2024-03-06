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İstanbul'da yaşamanın maliyeti hesaplandı! Birçok eve bu para girmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yaşamanın maliyeti hesaplandı! Birçok eve bu para girmiyor
İstanbul, Yaşam Maliyeti, Fiyat Artışı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşamak her geçen gün daha da güçleşiyor. Megakentte yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 81 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55 bin 321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Şubat ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

GEÇEN AYA GÖRE 2 BİN 263 LİRA ARTTI 

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55 bin 321 lira olarak hesaplandı. Ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 263 lira arttı.

EN ÇARPICI FİYAT ARTIŞI ET ÜRÜNLERİNDE 

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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