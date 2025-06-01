İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İşte en yüksek artış yaşanan ürünler

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 artış gösterdi. Megakentte mayısta en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,69 arttı.

Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü.

MAYISTA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Mayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,15 oldu.

Harcama Grubu Aylık Değişim (%) Gıda ve alkolsüz içecekler +3,24 Konut +3,10 Eğlence ve kültür +2,52 Çeşitli mal ve hizmetler +2,06 Ev eşyası +1,79 Lokanta ve oteller +1,70 Ulaştırma +1,12 Haberleşme +0,88 Sağlık +0,72 Giyim ve ayakkabı +0,15 Eğitim −0,01 Alkollü içecekler ve tütün 0,00

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA DEĞİŞİM YAŞANMADI

Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı. İstanbul'da mayısta fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut, eğlence ve kültür, ev eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

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TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Mayısta toptan fiyatlar, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,85, madenlerde yüzde 0,49, kimyevi maddelerde yüzde 0,22, gıda maddelerinde yüzde 0,17 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,16 azalış izlenirken, mensucatta değişim yaşanmadı.

Malzeme Grubu Aylık Değişim (%) İnşaat malzemeleri +2,47 Yakacak ve enerji maddeleri +1,85 Madenler +0,49 Kimyevi maddeler +0,22 Gıda maddeleri +0,17 İşlenmemiş maddeler −0,16 Mensucat 0,00

Yıllık ortalama bazda mayısta gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 artış gerçekleşti.