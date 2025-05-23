Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası'nın açıkladığı sektörel enflasyon beklentileri verisine göre, piyasa katılımcıları ve reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri mayıs ayında azalırken, hanehalkının beklentisi arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.

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VERİ NASIL ELDE EDİLİYOR?

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.