İstavritin fiyatını duyan koşup sıraya girdi! Kasa kasa balık kısa sürede tükendi

Rize’nin Pazar ilçesinde istavritin kilosu 25 TL’ye düşünce tezgahta kuyruk oluştu. Ucuza istavrit almak isteyenler balıkçı tezgahlarına akın ederken, kasa kasa istavrit kısa sürede tükendi.

Rize’nin Pazar ilçesinde bir balıkçı kilogram fiyatı 75 TL’den başlayan istavritin fiyatını kampanya yaparak 25 TL’ye indirdi. Ramazan ayına özel olarak "Yesin millet" diyerek fiyatta indirime giden satıcının tezgahında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçı esnafının ‘Denizin kuru fasulyesi’ diye bağırarak sattığı istavritlerin fiyatı ucuz bulan vatandaşlar alabilmek için birbiriyle yarıştı. 600 kilogramı bulan 40 kasa balık kısa sürede tükendi.

"RAMAZAN DOLAYISIYLA KAMPANYA YAPTIK"

Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Turgay Şimşek “Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL’ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun” ifadelerini kullandı.