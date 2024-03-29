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Haberler > Ekonomi > İstinye Park AVM'nin yeni sahibi belli oldu! Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar

İstinye Park AVM'nin yeni sahibi belli oldu! Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar

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İstinye Park AVM&#039;nin yeni sahibi belli oldu! Yüzde 42&#039;lik hisseyi de satın aldılar

Ekonomi Haberleri

Doğuş Gruba ait İstinye Park'ın yüzde 58'lik hissesine sahip olan ve yüzde 42'lik hissesini de satın alan Orjin Gayrimenkul, ünlü AVM'nin tek sahibi oldu.

İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin yüzde 58 payına sahip olan Orjin Gayrimenkul Grubu, yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin hisselerinin de tamamını satın aldı. Orjin Gayrimenkul, İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin tamamının sahibi oldu.

Böylece Orjin Gayrimenkul Grubu 2021 yılında açtığı İstinyePark İzmir AVM' den sonra İstinyePark İstanbul AVM'nin hisselerinin de tümünün sahibi oldu.

İMZALAR ATILDI

İmza töreninde konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park markasının bilinirliğinin ülkemiz sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinye Park İstanbul ve İstinye Park İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını belirttiler.

HALKA ARZ HEDEFİ

Eş Başkanlar; İstinye Park İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını vurguladılar. Bundan sonraki hedeflerinin ise İstinye Park'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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