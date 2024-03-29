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Haberler > Dünya > X'te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı

X'te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X&#039;te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk, X'teki ücretli abonelik paketlerinin ücretsiz bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu. Buna göre 2500'den fazla doğrulanmış takipçisi olanlar Premium'a; 5000'in üzerine takipçisi olanlarsa Premium+ özelliklerine ücretsiz sahip olacak.

X (Twitter) CEO'su Elon Musk, platformun özellikleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

ÜCRETLİ PAKETLER İÇİN YENİ ADIM

Musk, X'in ücretli abonelik paketlerinin bazı kullanıcılar için artık ücretsiz olacağını açıkladı. Ancak bunun için kullanıcıların bazı şartları karşılaması gerekiyor.

ŞARTLARI AÇIKLADI

X hesabından bir paylaşım yapan Musk, "İleriye dönük olarak, 2500'den fazla doğrulanmış abone takipçisi olan tüm hesaplar Premium özelliklerine ücretsiz olarak sahip olacak. Ve 5000'in üzerinde takipçisi olan hesaplar da Premium+'a özelliklere ücretsiz sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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