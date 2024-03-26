Elon Musk'ın da 'katılacağım' dediği TEKNOFEST 2024'e 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu

Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST'e bu sene rekor başvuru gerçekleşti. dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali'ne geçen yıl 1 milyon yarışmacı katılmıştı. TEKNOFEST rekor tazeledi Peki, kaç kişi başvurdu? İşte detaylar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 için geri sayım başladı. TEKNOFEST, dünyanın en çok başvuru alan havacılık ve teknoloji festivalleri arasına girmeyi başardı. İşte TEKNOFEST, yıllara göre başvuru grafiği...

TEKNOFEST 2024'E REKOR BAŞVURU

Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu. Bu yıl tam 1 milyon 630 bin yarışmacı geleceğin teknolojilerini üretmek için yarışacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor" dedi.

TEKNOFEST YILLARA GÖRE BAŞVURU GRAFİĞİ

TeknoFest'e rekor başvuru yapıldı. Yıllara göre başvuru grafiği sosyal meyda hesabından paylaşıldı. Buna göre 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.