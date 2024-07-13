Japon otomobil devi Honda üretimini yarı yarıya düşürüyor!

Honda Motor, Tayland'daki üretim kapasitesini yüzde 50'den fazla azaltma kararı aldığını duyurdu. Çinli otomobil firmalarının Güneydoğu Asya pazarındaki artan rekabeti, Japon üreticilerin pazar payını olumsuz yönde etkiliyor.

Honda Motor'un açıklamasına göre, Tayland'da bulunan iki fabrikasından biri olan Ayutthaya fabrikasında araç montajı 2025 yılı sonuna kadar durdurulacak.

KAPASİTE YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞECEK

Bu karar doğrultusunda, firmanın Tayland'daki yıllık üretim kapasitesi 270 bin araçtan 120 bine düşecek. Ayutthaya fabrikası bir süre daha yedek parça üretimi yapmaya devam edecek.

Honda'nın Tayland'daki diğer fabrikası olan Prachinburi tesisinde ise otomobil montajı sürecek. Japon firmanın Tayland içi satışlarında kısa vadede bir toparlanma beklenmiyor. NHK'nin aktardığına göre, Honda yöneticileri bu konuda iyimser bir öngörüde bulunmadı.

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı. Bu önemli karar, firmanın Güneydoğu Asya'daki stratejik değişikliklerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.