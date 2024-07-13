139 yıllık gıda devi iflas başvurusunda bulundu! Reçel ve konservelerde kriz kapıda

Almanya'da 139 yıl önce kurulan ve dünyanın önde gelen reçel ve konserve üreticileri arasında yer alan Stute şirket grubu iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflası, sektörde büyük yankı uyandırdı ve yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

Ekonomik kriz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine yol açıyor. Stute de bu krizden nasibini aldı ve iflas başvurusunda bulunarak sektörde zor günlere neden oldu.

Rakip firmaları bile şaşkına çeviren bu gelişmenin ardından, dev şirketin çalışanları gelecekleri hakkında endişe duymaya başladı. Birçok çalışan, şimdiden yeni iş arayışlarına girdi.

Stute, ürünleriyle zincir marketlerde büyük ilgi görüyor ve reçelleri birçok ülkeye ihraç ediliyordu. Şirketin reçellerinin kaliteli meyvelerden yapıldığı biliniyordu.