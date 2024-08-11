Jeopolitik gerilim tırmandı! Avrupa'da gaz fiyatları 8 ayın zirvesine çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Suca şehrini de içeren Kursk bölgesine sıçradı, Avrupa Birliği'ne Rus gazının iletildiği Suca gaz giriş noktası nedeniyle jeopolitik gerilim tırmandı. Avrupa doğal gaz fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş dünyada ekonomik dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle doğal gaz fiyatlarındaki değişimler, bölgedeki hareketliliğe göre değişim gösteriyor.

Ukrayna'nın Mayıs 2022’de Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurmasının ardından gaz akışı sadece Suca noktasından devam ediyor. Ukrayna ordusunun son olarak bu bölgeye de saldırdığı iddia edildi.

Suca gaz giriş noktası, Rus gazının Ukrayna'ya tek giriş noktası konumunda ve Ukrayna sistemine giren doğal gaz Avrupa Birliği'ne (AB) de gönderiliyor. Bu bölgede başlayan çatışmalar sonrası tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle Avrupa doğal gaz fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNLÜK 42 MİLYON METREKÜP GAZ AKIŞI

ING Think'in araştırmasına göre, Suca giriş noktasından günlük yaklaşık 42 milyon metreküp doğal gaz akışı gerçekleşiyor. Söz konusu gaz transitine ilişkin anlaşmanın bu yıl sonunda bitmesi planlanıyor ancak çatışmalar nedeniyle bu bölgeden gaz transitinde aksaklık yaşanma riski fiyatlara artış olarak yansıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda 1 megavatsaat gazın fiyatı 6 Ağustos kapanışında 36,7 avro olurken, çatışmaların yoğunlaşmasıyla hafta boyunca yükseliş eğilimini sürdürdü.

HAFTAYI 40,4 AVROYLA KAPATTI

Fiyatlar, haftayı 40,4 avroyla kapattı. Böylece, geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 10 artan fiyatlarda son 8 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Öte yandan, ekim vadeli kontratlarda kapanış fiyatı 40,9 avro ve kasım vadeli kontratlarda 42,8 avroya kadar yükseldi.

Gaz fiyatları en son 4 Aralık 2023'te megavatsaat başı 40,2 avroyu görmüştü. Bu tarihten sonra fiyatlar 23 Şubat'ta 24 avroya kadar geriledikten sonra hafif dalgalı bir seyir izlemeyi sürdürmüştü.

SİSTEM İÇİN BİR 'ŞOK' OLABİLİR

Analistlere göre piyasa, Ukrayna üzerinden gaz transit anlaşmasının bu yıl sonunda biteceğine ilişkin kendini hazırlamış olsa da çatışmalar nedeniyle buradaki gaz tedarikinin daha erken kaybedilmesi sistem için bir şok olabilir.