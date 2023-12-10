Avrupa doğalgaz kombilerine veda ediyor! 2030'dan sonra kombili bina kalmayacak, sıfır emisyon dönemi başladı

10 Aralık 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:22

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alınan son karara göre, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurulacak. 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' olmak zorunda.

AVRUPA DOĞALGAZ KOMBİLERİNE VEDA EDİYOR

Yeni binalar için flaş karar! Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) yeni bir karara imza attı. Alınan karar göre, AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı kabul etti.

2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' olmak zorunda. 2050 yılına kadar AB'deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.

230 YILINDAN SONRA KOMBİLİ BİNA KALMAYACAK

Aynı zamanda AB kurumları, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerinin kullanımdan kaldırılması amacıyla Ulusal Bina Yenileme Planlarına bir yol haritası eklenmesi konusunda yeni bir anlaşmaya vardı. 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, fosil yakıtlarla çalışan kombilerin kurulumu için herhangi bir mali teşvik sağlamayacak. Tasarı ayrıca ulusal hükümetlerin kombileri aşamalı olarak kaldırmaları için 2040 yılını hedef tarih olarak belirliyor. Ev ısıtması, tüm AB’nin CO2 emisyonlarının %12'sini oluşturuyor.

ALINAN KARAR SONRASI SATIŞLARI PATLADI

Alınan karar sonrası ısı pompa satışları Avrupa’da patladı. Avrupa ısı pompası satışları 2022 yılında %39 artarak yaklaşık 3 milyona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Isı pompaları kombilere göre 3 ile 5 kat arası daha verimli çalışıyor.

Konut dışı binalar için asgari enerji performans standartları (MEPS) üzerinde de anlaşmaya varıldı. Belirlenen çerçeveye göre, tüm konut dışı yapıların 2030 yılına kadar bugünün en düşük %16'lık performansını aşması ve 2033 yılına kadar %26'lık performans eşiğine ulaşması gerekecek.