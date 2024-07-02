Kabinenin gündemi yoğun: Emekli aylıklarındaki artış oranı masada

BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Beştepe’deki toplantının ana gündemi emekli aylıklarında yapılacak artış ve yeni vergi paketi olacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca kamuda tasarruf ile enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temasları da kabinenin gündeminde olacak. Erdoğan, yarın Kazakistan’ın Başkenti Astana’da Şanghay İş Birliği Zirvesi’ne, cumartesi günü ise Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.

Ayrıca Meclis tatile girmeden gündeme gelmesi beklenen “Başıboş köpek tasarısı” da kabinede ele alınacak. Öte yandan İsrail’in 7 Ekim 2023 yılından itibaren Filistin’de uyguladığı soykırım da masaya yatırılacak.

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor.