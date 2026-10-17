Manisa’nın Demirci ilçesinde dağlardan imece usulüyle toplanan çitlembik, her yıl yaklaşık 450 tonluk üretimiyle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara gelir sağlıyor. Yıkanıp kurutulan çitlembikler, çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra yağ ve sanayi üretiminde kullanılmak üzere İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa’daki ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiliyor.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlarda kendiliğinden yetişen çitlembik, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Her yıl yaklaşık 450 ton toplanan çitlembik, yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiliyor.

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Demirci'yi çevreleyen yayla ve kırsal alanlarda yetişen çitlembik, yöre halkına ek gelir sağlıyor. Hatmi çiçeği, kekik ve papatyanın yanı sıra bölgenin önemli doğal ürünleri arasında bulunan çitlembik, eylül ayıyla birlikte yeşil renge dönmeye başlayınca kadınlar tarafından imece usulüyle toplanıyor.

Kadınların gelir kaynağı oldu! Dağlardan toplayıp ilaç ve kozmetik devlerine satıyorlar

DAĞLARDAN TOPLAYIP KAZANLARDA YIKIYORLAR

Demirci ilçe merkezinin yanı sıra Rahmanlar, Kulalar, Sevinçler, Esenyurt, Mezitler, Boyacık ve Kerpiçlik başta olmak üzere yaklaşık 40 mahallede çitlembik hasadı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde kovalarıyla dağlara çıkan kadınlar, dik yamaçlarda topladıkları çitlembikleri çuvallarla evlerine taşıyor.

Yapraklarından ve kırmızı tanelerinden ayrılması için su dolu kazanlarda yıkanan çitlembikler, daha sonra güneşe serilerek kurutuluyor. İşlemden geçirilen ürünün bir bölümü kavrularak çerez olarak tüketilirken, bir bölümü de yağının çıkarılması ve sanayide kullanılması amacıyla satılıyor.

Kadınların gelir kaynağı oldu! Dağlardan toplayıp ilaç ve kozmetik devlerine satıyorlar

78 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNE YILLARDIR ÇİTLEMBİK TOPLUYOR

Çocukluğundan bu yana dağlarda çitlembik topladığını anlatan 78 yaşındaki çiftçi Zeynep Sönmez, geçmişte ailesiyle birlikte topladığı ürünlerin yağını çıkararak kendi ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.

Sönmez, "Biz çocukluğumdan beri annemle, yengemle dağlara giderdik. Sıyırır getirirdik. Çöplerini yıkayıp kurutur, öğüterek yağını çıkartırdık. Ekim ayı girmeden yetişmeye başlıyor. Yeşilini toplayıp eve getiriyoruz. Kazanı suyla doldurup, üstüne çıkanları alıyoruz. Altın yeşilini süzüp çuvala koyuyoruz, serip kurutup satıyoruz. Eskiden yağını çıkartıp kendimiz yiyorduk, şimdi her şey bol olduğu için kendimiz yemeyip satıyoruz" dedi.

Kadınların gelir kaynağı oldu! Dağlardan toplayıp ilaç ve kozmetik devlerine satıyorlar

HEM ÇEREZ OLARAK TÜKETİLİYOR HEM SATILIYOR

Rahmanlar Mahallesi'nden Havana Sönmez de çitlembik toplamanın kadınlar için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

Sonbaharla birlikte kadınların bir araya gelerek dağlardan çitlembik topladığını anlatan Sönmez, ürünün kurutulduktan sonra satıldığını ya da yağının çıkarıldığını ifade etti.

Çitlembiğin yörede farklı şekillerde tüketildiğini kaydeden Sönmez, "Güz geldiği zaman kadınlar toplanıp gidip topluyoruz. Süzüp, kurutup kimisi yağını yaptırıyor, kimisi satıyor. Kadınlarımız ailelerine destek oluyor. Kurutup çerez olarak da yiyoruz, yağını çıkartıp ekmek kızartarak yemeklere katıyoruz. Yakmadan yenirse şifa niyetine tüketiliyor. Astıma yararlı olduğu, mide rahatsızlıklarına iyi geldiği ve hazımsızlığı giderdiği söyleniyor" diye konuştu.

Kadınların gelir kaynağı oldu! Dağlardan toplayıp ilaç ve kozmetik devlerine satıyorlar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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