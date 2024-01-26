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    • Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarda olacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarda olacak
    Kamu, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kamu işçilerine yılda 2 kere verilen ek ödemelerin tarihlerine ilişkin karar ay başında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre ilave tediye olarak bilinen ödemelerin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da yapılacak. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

    PARALAR BUGÜN HESAPLARDA OLACAK 

    Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ödemelerin bugün hesaplara aktarılacağı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." denildi. 

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kamu
    Haberler > Ekonomi > Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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