Kamuyu 530 milyon lira zarara soktular! Ticaret Bakanlığı, lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğe "Dur" dedi

Ticaret Bakanlığı lüks araç ithalatındaki usulsüzlüklere karşı harekete geçti. Sahte faturalar ile ülkeye sokulan ve kamu zararı oluşturan 358 adet lüks araçla ilgili suç duyurusunda bulunan bakanlık, araçlara el konulmasını ve 530 milyon TL'lik kamu zararının tahsilini talep etti.

Ticaret Bakanlığı, lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğü "Dur" dedi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 530 milyon TL değerinde 358 adet lüks aracın sahte faturalarla ithalat edildiği tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunan bakanlık, kamu zararının da karşılanmasını talep etti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."