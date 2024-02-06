Kar satışları gelse de hissenize sahip çıkın! Borsada ilk hedef 9500 olabilir 

Borsa rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar “Endeks daha fazla yükselir mi?”, “Kâr satışları gelir mi?”, “Hangi hisseleri alalım?” gibi soruların cevabını arıyor. Analistler “Bir miktar kâr satışı yaşanabilir ancak yön yukarı ve 9500 ilk hedef olabilir. 8500, takip edilecek ilk destek noktası. Dolar bazında da endekste kritik seviyeler aşılıyor. Özellikle yılın ikinci yarısında 13-14 bin seviyelerine doğru bir ralli yaşanabilir. Bu sebeple hissenize sahip çıkın. F/K ve PD/DD oranları düşük olan, sağlam hisselere odaklanın” uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi Özel - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi rekor kırmaya devam ederken; yatırımcılar da “borsa daha fazla yükselir mi”, “kâr satışları gelir mi”, hangi hisseleri alalım” gibi soruların cevabını merak ediyor.

5 Şubat işlemlerinde 8776 seviyesinden kapanan BIST100 endeksinde takip ettikleri pozitif senaryonun devam ettiğini aktaran Ekonomist Tuncay Turşucu, “8200 çok kritik bir eşikti. Bunun üzerine çıkarsak ve yerleşirsek, endeks kendisine yeni bir patika açabilir diye bekliyorduk. Nitekim şu anda o patikanın da hedefi teknik olarak 9500 seviyesi gibi görünüyor. Ara direnç olarak öne çıkan 8500 seviyesinin de hızlı geçilmesi üzerine, endeks tarafında bu yol açıldı” dedi.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT!

Kâr realizasyonlarına karşı da uyaran Turşusu, “Bugün 8000 seviyelerine yakın 50 günlük ortalamadan fazla uzaklaştık. Bu tarz uzaklaşmalar, bir miktar yavaşlamaları da beraberinde getirebilir. Bir realizasyonda ilk desteğimiz 8500 olacak. Buranın da altına sarkmalar olabilir. Ama şu anda söylenecek olan şey şu; endeks artık 8200’ün üzerine çıktı. Pozisyonunuzu koruyun ve hissenize sahip çıkın. Özellikle yılın ikinci yarısında güzel bir ralli olabilir. Endekste 13-14 bine doğru hareketlilik yaşanabilir. O yüzden herkes hissesine sahip çıksın diyoruz” şeklinde konuştu.

DOLAR BAZLI BİST100’DEN SİNYALLER

Bu arada dolar bazlı BİST100 grafiğinde de önemli sinyaller oluştu. Son gelinen seviyeler itibarıyla ekim ayının ikinci yarısından itibaren aşılamayan 282 dolar seviyesinin de üzerine çıkıldı. Ekonomist Turşucu, bu konuda da “282 dolar önemli bir dirençti. Şu anda orayı da aştık ve 287 dolara geldik. Burada yeni bir yol açıldı, yeni bir hedef oluştu. O hedef de 313 dolar olarak gözüküyor. Ki bu seviye de yaklaşık olarak 30,50 kur ile hesapladığımızda 9500’lü seviyelere işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ HİSSELER ALINMALI?

Türkiye’de mevcut para ve maliye politikasının devam etmesi, enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdürülebilir hale getirilmesi, bütçe açığının milli hasılanın yüzde 3 altında ve kamu borcunun da milli hasılanın yüzde 40 altında tutulması, yabancı yatırımcıların da gelmesi için katalizör olacak. Böyle bir ortamda hisse seçmenin önemine de değinen Tuncay Turşucu, “F/K rasyosu 100’lere vurmuş, PD/DD oranı 20’lere gelmiş şirketlerden ziyade, piyasa çarpanları daha makul hisselerde bulunmak daha mantıklı olacaktır. Ucuz bir piyasayız ve yukarıda gidilecek bir alan var. Para fırsat arar ve bu fırsatı da görürse Türkiye’ye gelir” diye konuştu.

ŞİRKET HABERLERİ

Bu arada Kamuyu Aydınlatma Platformuna düşen son haberler şöyle…

E Bebek yılın ilk ayında, mağaza ziyaretçi sayısının yüzde 1 yükselişle 4,2 milyona çıktığını, ebebek.com sitesine de ziyaretçi sayısının yüzde 11 düşüşle 11,10 milyona geldiğini duyurdu.

FONET Bilgi Teknolojileri, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nün Hizmet Alımı ihalesini 56 milyon TL ile kazandıklarını bildirdi.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), Kalyon YEKA RES 3 projesi kapsamında 7,90 milyon dolar tutarında bir anlaşmaya vardı.

MİGROS geçen ay 3 adet Migros, 11 Migros Jet ve 3 adet Mion mağazasını hizmete açtığını duyurdu.

Smart Güneş Enerji, yurt içinde 2 müşteri ile toplam 3,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

PASİFİK TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR

Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) şirketinin halka arzı için 6 ve 7 Şubat tarihlerinde 35,00 TL sabit fiyattan talep toplanacak. 27 milyon payın borsaya açılmasıyla birlikte halka açıklık oranı %20,15 olacak. Böylece halka arzın büyüklüğünün 945 milyon TL olması hedefleniyor.