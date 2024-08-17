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Karpuz Aydın'da 1 liranın altına düştü, bir taraf sevindi diğer taraf hayatının şokunu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karpuz Aydın&#039;da 1 liranın altına düştü, bir taraf sevindi diğer taraf hayatının şokunu yaşadı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da sezon başında üreticisinin yüzünü güldüren karpuzun fiyatı bir anda düşerek şoka soktu. Ürünün tarlada toptan fiyatının 1 liranın altına düşmesiyle üretici toplamama kararı aldı. 

Karpuzun fiyatı düştü, üreticilerin bir kısmı mutlu oldu bir kısmı yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı. Sezon başında kilosu 10 ila 15 liradan satılan karpuz bir anda 4 liraya düştü. 

Tarlada toptan fiyatının 1 TL'nin bile altında kaldığı karpuzu toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten Aydınlı üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.

Karpuz Aydın'da 1 liranın altına düştü, bir taraf sevindi bir taraf hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

PLANSIZ ÜRETİMİN MANZARASI

Toplanmayan karpuzlar nedeniyle Büyük Menderes Ovası'ndaki karpuz tarlaları ilginç bir görünüme kavuştu.

Karpuz Aydın'da 1 liranın altına düştü, bir taraf sevindi bir taraf hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

Her yıl plansız üretim nedeniyle bu sorunun yaşandığını belirten çiftçiler, bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin ise hayatının şokunu yaşadığını belirttiler.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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