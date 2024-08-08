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17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı, herkesin midesi bayram etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı, herkesin midesi bayram etti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta bir karpuz üreticisi vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı. Dağıtılan karpuzun 17 ton olduğu öğrenildi. Vatandaşlar karpuzu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe merkezi meydanında halka dağıttı. 

17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı, herkesin midesi bayram etti - 1. Resim

45 DAKİKADA 17 TON KARPUZ DAĞITTI

Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 45 dakikada 17 ton karpuz bitti. Karpuz veriminin yüksek olmasından dolayı Eylül ayında yeniden karpuz dağıtımı yapacak.

17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı, herkesin midesi bayram etti - 2. Resim

“ALAMAYANLAR YESİN DİYE DAĞITTIK”

Hayrı yapan Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik. 17 tona yakın karpuz dağıttık. Biz de memnun olduk, devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 tır bitti. Bende aracı merkeze çektiğimde böyle talebin olacağını beklemiyorduk. Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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