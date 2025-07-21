Kilosu 15 liradan satılıyor! Üretici memnun kalmadı...

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde fasulye hasadı başladı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatı gerileyen fasulyenin kilogramının 15-20 lira arasında satıldığı bildirildi. İlk hasattan memnun olmayan üreticiler, umutlarını ikinci hasat dönemine taşıdı.

Afyonkarahisar'da fasulye hasadına başlandı. Bu yıl verimin düşük olduğu ilk fasulye hasadında, 4 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü güldürmedi.

Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgâha kadar gelen fasulyenin fiyatının 15-20 lira arasında değiştiği belirtildi.

İŞÇİLER ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞIYOR

Tarlada çalışan işçiler, sabah erken saatlerde gelip akşam geç saatlere kadar sıcağın altında zor şartlar altında çalıştıklarını ifade etti.

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ÜRETİCİNİN UMUDU İKİNCİ HASATTA

Fiyatların bu yıl ürün fazlalığından dolayı düştüğünü söyleyen üreticiler ise umutlarının ikinci hasat döneminde olduğunu söyledi. Çiftçiler, bu yıl iklimsel sebeplerden dolayı verimin düşük olduğunu da dile getirdi.