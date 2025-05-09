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Haberler > Ekonomi > Kilosu 1500 lira! Dağda tesadüfen buldu... Görünce hayret etti

Kilosu 1500 lira! Dağda tesadüfen buldu... Görünce hayret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de Mahmut Utan isimli vatandaş, gezmek için çıktığı Munzur dağlarında 62 çakşır mantarını bir arada buldu. Kilosu 1500 lira olan mantarları görünce hayrete düşen Utan, "Bu mantarın enfes bir tadı var" ifadelerini kullandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Mahmut Utan isimli vatandaş, gezmek için çıktığı Munzur dağlarında tesadüfen 62 çakşır mantarına denk geldi. Görünce hayrete düştüğünü söyleyen Utan, Munzur dağlarının bin 860 bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bunların içinde mantarların de yer aldığını söyledi.

"ENFES BİR TADI VAR"

Utan bulduğu mantarlar üzerine "Spor amacıyla çıktığımız doğada bu mantarları topluyoruz. Bu mantarın enfes bir tadı var" ifadelerini kullandı.

Tunceli’de kimi vatandaşlar ilkbaharda dağlarda kendiliğinden yetişen ve bu yıl kilosu 1500 liradan alıcı bulan mantarları toplayarak geçimlerini sağlıyor. Çakşır olarak bilinen mantar, her yıl mayıs ve haziran aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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