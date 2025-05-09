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Masrafı yok! Yaprağı meyvesinden daha fazla kazandırıyor, kilosu 200 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasat dönemi yaklaştı. Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üreticiler hasat öncesi asma yaprağı toplamaya başladı. Üreticiler, toptancılara kilosu 70 TL'den satılan, pazarlarda ise 200 TL'ye kadar alıcı bulan yaprakların, üzümden daha fazla kazandırdığını söyledi. 

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, üzüm üreticileri için asma yaprağı önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Sabah erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara, kelterlere koyarak yaprak alım merkezlerine getiriyor. Burada tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara yerleştiriliyor. Üreticiler, 'Yaprakbank' olarak adlandırdıkları merkezlerden paralarını nakit olarak alıyor.

Masrafı yok! Yaprağı meyvesinden daha fazla kazandırıyor, kilosu 200 TL - 1. Resim

"YAPRAK SATMAK DAHA KAZANÇLI" 

Asma yaprağının ihracatında Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan ihracatlar dikkat çekerken, iç piyasada da talep her geçen yıl artıyor. Üreticiler, yaprak satışının üzümden daha kârlı olduğunu belirterek, "Üzümün kilosu 90-100 TL arasında, ancak yaprağın kilosu 70 TL ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı." dedi.

Masrafı yok! Yaprağı meyvesinden daha fazla kazandırıyor, kilosu 200 TL - 2. Resim

"ÜZÜM HASADI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI" 

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı'nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüz. Besleyiciliğiyle tüm dünyada Avrupa'da özellikle Ukrayna'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de iyi bir pazar oluştu. Bu pazarın devamlılığı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Masrafı yok! Yaprağı meyvesinden daha fazla kazandırıyor, kilosu 200 TL - 3. Resim

"PARAMIZI PEŞİN ALIYORUZ" 

Üreticiler ise, "Sabah erken saatte kalkıp yaprağımızı topluyoruz, Yaprakbank'a getiriyoruz. Paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Bir kilo yaprak 70 TL. İyi fiyat üzümden daha çok para kazanıyor. Hasat öncesi günlük para kazanarak, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toptan 70 TL'ye satılan asma yaprakları Manisa'nın pazarlarında ise 200 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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