Kilosu 750 TL! Elleriyle tek tek ayıklıyorlar, 1,5 tondan 60 kilo çıkıyor, 5 saat kaynıyor
Adana’da makine kullanılmadan, tek tek elle taneleri ayıklanan narlar, 3 kuşaktır devam eden geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürülüyor. 1,5 ton nardan 60 kilo nar ekşisi çıkıyor, kilosu 750 TL’den satışa sunuluyor. Yıllardır nar hasadı yapan Şahin Yiğenoğlu “Bir yandan topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak” dedi.
3 KUŞAKTIR DEVAM EDEN GELENEK
Adana'nın Kozan ilçesinde Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaretli lezzet Kuytucak narının hasadı başladı. Yıllardır nar hasadı yapan 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor.
MAKİNE YOK, HEPSİ EL EMEĞİ
Bahçelerden toplanan narlar, makine kullanılmadan tek tek tanelerine ayrılıyor. Aile fertleri saatler süren çalışmanın ardından nar tanelerini geleneksel yöntemlerle sıkarken, elde edilen nar suyu kara kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Nar suyu kıvam alana kadar yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.
BİRİ 80, BİRİ 75 YAŞINDA
80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu ile birlikte 75 yaşındaki Huriye Yiğenoğlu da nar ekşisi mesaisinde yer alıyor. Nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Yiğenoğlu, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan yöresel lezzetin aile fertlerini bir araya getirdiğini ifade etti.
“KİLOSU 750 TL CİVARINDA”
Üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirten aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, şöyle konuştu:
Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz.