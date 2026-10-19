Kilosu 750 TL! Elleriyle tek tek ayıklıyorlar, 1,5 tondan 60 kilo çıkıyor, 5 saat kaynıyor

“KİLOSU 750 TL CİVARINDA”

Üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirten aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, şöyle konuştu:

Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz.