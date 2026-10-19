Çukurova Belediyesi çoğunluk hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mevcut ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Çukurova belediye meclisindeki sandalye dağılımı merak konusu oldu. Peki, Çukurova Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nin ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma gündeme geldi.. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar Çukurova Belediye Meclisi'nde hangi partinin çoğunlukta olduğunu araştırıyor.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?
Çukurova Belediye Meclisi'nde en fazla üyeye sahip parti, 16 sandalye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel meclis üyesi listesine göre CHP'yi 12 üyeyle Yeni Parti, 5 üyeyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve 4 üyeyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip ediyor. Toplam 37 üyenin bulunduğu mecliste CHP en büyük grubu oluşturuyor. Ancak 37 üyelik dağılımda tek başına salt çoğunluk için en az 19 sandalye gerektiğinden hiçbir siyasi parti tek başına bu çoğunluğa ulaşamıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçildi. Ancak Kozay, 7 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den ayrılarak siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Belediye başkanının parti değişikliğinin ardından bazı meclis üyelerinin de Yeni Parti'ye geçmesiyle belediye meclisindeki siyasi dağılım değişti.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?
Çukurova Belediyesi'nin güncel meclis üye dağılımında dört siyasi parti temsil ediliyor. Belediyenin resmî internet sitesinde yer alan listeye göre 37 meclis üyesinin 16'sı CHP, 12'si Yeni Parti, 5'i MHP ve 4'ü AK Parti bünyesinde bulunuyor. CHP'nin en fazla üyeye sahip siyasi parti olduğu mecliste Yeni Parti ikinci sırada yer alıyor.
ÇUKUROVA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
YENİ PARTİ - 12 ÜYE
Ahmet Han Alpman
Cihan İldem
Feramuz Oran
Mert Lük
Naci Karaduman
Nazlı Pınar Ünlü
Neriman Ulusoğlu
Ozan Kaya
Serpil Çerçioğlu
Tevfik Ongun
Uğur Can Doğan
Yekda Murat Çakıroğlu
CHP - 16 ÜYE
Ahmet Metin Sevtekin
Ali Bülbül
Berk Türkyılmaz
Çağkan İnan
Derya Genç
Erkin Ali Doygun
Gönül Kayış
Güray Şengül
İsmail Eker
Metin Taştan
Özgür Altıok
Serdar Seyhan
Sıtkı Keskin
Telat Şahin
Zeki Eren
Zihneti Emre
MHP - 5 ÜYE
Ahmet Görür
Bülent Bülbül
Emrah Alyaprak
Mert Can Öncel
Özgür Ateş
AK PARTİ - 4 ÜYE
Ekrem Bulut
Hacer Söylemez
Muhammed Fatih Baykan
Recep Özdemir