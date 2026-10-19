Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mevcut ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Çukurova belediye meclisindeki sandalye dağılımı merak konusu oldu. Peki, Çukurova Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nin ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma gündeme geldi.. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar Çukurova Belediye Meclisi'nde hangi partinin çoğunlukta olduğunu araştırıyor.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Çukurova Belediye Meclisi'nde en fazla üyeye sahip parti, 16 sandalye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel meclis üyesi listesine göre CHP'yi 12 üyeyle Yeni Parti, 5 üyeyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve 4 üyeyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip ediyor. Toplam 37 üyenin bulunduğu mecliste CHP en büyük grubu oluşturuyor. Ancak 37 üyelik dağılımda tek başına salt çoğunluk için en az 19 sandalye gerektiğinden hiçbir siyasi parti tek başına bu çoğunluğa ulaşamıyor.

Çukurova Belediyesi çoğunluk hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçildi. Ancak Kozay, 7 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den ayrılarak siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Belediye başkanının parti değişikliğinin ardından bazı meclis üyelerinin de Yeni Parti'ye geçmesiyle belediye meclisindeki siyasi dağılım değişti.

Çukurova Belediyesi çoğunluk hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?

ÇUKUROVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Çukurova Belediyesi'nin güncel meclis üye dağılımında dört siyasi parti temsil ediliyor. Belediyenin resmî internet sitesinde yer alan listeye göre 37 meclis üyesinin 16'sı CHP, 12'si Yeni Parti, 5'i MHP ve 4'ü AK Parti bünyesinde bulunuyor. CHP'nin en fazla üyeye sahip siyasi parti olduğu mecliste Yeni Parti ikinci sırada yer alıyor.

Çukurova Belediyesi çoğunluk hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?

Çukurova Belediyesi çoğunluk hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl?

ÇUKUROVA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

YENİ PARTİ - 12 ÜYE

Ahmet Han Alpman

Cihan İldem

Feramuz Oran

Mert Lük

Naci Karaduman

Nazlı Pınar Ünlü

Neriman Ulusoğlu

Ozan Kaya

Serpil Çerçioğlu

Tevfik Ongun

Uğur Can Doğan

Yekda Murat Çakıroğlu

CHP - 16 ÜYE

Ahmet Metin Sevtekin

Ali Bülbül

Berk Türkyılmaz

Çağkan İnan

Derya Genç

Erkin Ali Doygun

Gönül Kayış

Güray Şengül

İsmail Eker

Metin Taştan

Özgür Altıok

Serdar Seyhan

Sıtkı Keskin

Telat Şahin

Zeki Eren

Zihneti Emre

MHP - 5 ÜYE

Ahmet Görür

Bülent Bülbül

Emrah Alyaprak

Mert Can Öncel

Özgür Ateş

AK PARTİ - 4 ÜYE

Ekrem Bulut

Hacer Söylemez

Muhammed Fatih Baykan

Recep Özdemir

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