Adana’da safrana merak salan hemşire, 3 yıllık araştırması sonrasında üretime başladı. 1 dönüm alana safran eken hemşire, hastane stresini tarlasında atıyor. Safran’ın zahmetli bir bitki olduğunu belirten Muhammed Ataş “İnsanlık tarihi kadar eski ve her zaman değerli olmuş bir bitki. 50 kilogram soğan ektim, 3 yıl sonra 500 kilogram soğan elde ettim. 800-900 TL arasında satıyorum” dedi.

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Adana'nın Feke ilçesinde Feke Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Muhammed Ataş’ın haberlerde görüp merak saldığı safran hem hobisi hem de gelir kapısı oldu.

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Yaklaşık 3 yıl boyunca bitkiyi araştıran Ataş, kendi köyünde üretim yapmaya karar verdi. Safranbolu'dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanını toprakla buluşturan Ataş, soğanları çoğaltarak 3 yıl içerisinde 500 kilograma ulaştı.

Sağlık sektörünün yoğun ve stresli çalışma temposundan arta kalan zamanlarını yaylada geçiren Ataş, yaklaşık 3 dönümlük arazisinin 1 dönümünde safran yetiştiriyor. İş yoğunluğu nedeniyle arazisinin tamamında üretim yapamadığını belirten Ataş, safran üretimiyle doğada vakit geçirerek iş stresini attığını söyledi.

Kilosu 900 TL, 3 yılda 50’den 500 kilograma ulaştı! Merak saldığı bitki hemşirenin gelir kapısı oldu, 1 gramından 60 bardak çay çıkıyor

“ŞU ANDA 1 DÖNÜM ALAN EKİLİ”

Muhammed Ataş, "Safranı yaklaşık 3 yıl araştırdıktan sonra ektim. İlk başta az bir alan ekmiştim, zamanla çoğaldı. 50 kilogram soğan ektim. 3 yıl sonra 500 kilogram soğan elde ettim. Sonra onları yeniden ektim. Şu anda yaklaşık 1 dönüm alan ekili. Tarlanın toplamı 3 dönüm ama tek başıma tamamının bakımını yapamadığım için bu kadar ekebildim" dedi.

Kilosu 900 TL, 3 yılda 50’den 500 kilograma ulaştı! Merak saldığı bitki hemşirenin gelir kapısı oldu, 1 gramından 60 bardak çay çıkıyor

“800-900 TL ARASINDA SATIYORUM”

"Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihi kadar eski ve her zaman değerli olmuş bir bitki. Safran ekmeyi düşünüp araştıran her 100 kişiden yaklaşık 90-95'i zahmetinden dolayı vazgeçiyor” diye konuşan Ataş “Fiyatı ben 800-900 TL arasında satıyorum. O yüzden kaliteli safran için hasadını doğru yapıp uçucu yağları kurumuş ürünün içinde tutmak gerekiyor" diye konuştu.

Kilosu 900 TL, 3 yılda 50’den 500 kilograma ulaştı! Merak saldığı bitki hemşirenin gelir kapısı oldu, 1 gramından 60 bardak çay çıkıyor

180 ÇİÇEKTEN 1 GRAM ELDE EDİLİYOR

Safranın kullanım alanları ve üretim miktarı hakkında bilgi veren Ataş, "170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran çıkıyor. Bununla bir bardak çay yapılabiliyor. Biraz daha yoğun yaptığımızda bile 1 gram safrandan minimum 60-70 bardak çay çıkabiliyor. Ürünlerime güveniyorum. İstanbul'da bir müşterim vardı. Safranımın Safranbolu'daki safran kadar hoşuna gittiğini ve ürünlerimin kaliteli olduğunu söyledi. Genellikle çay veya yemeklerde kullanmak için alıyorlar. Ben de kilogram fiyatı için 900 ile 1000 lira arasında bir rakam düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kilosu 900 TL, 3 yılda 50’den 500 kilograma ulaştı! Merak saldığı bitki hemşirenin gelir kapısı oldu, 1 gramından 60 bardak çay çıkıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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