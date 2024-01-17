Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 

17 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 09:22

Yılın ilk Kabine toplantısı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların ek zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılıdığını söyledi.

EMEKLİYE YÜZDE5 EK ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı."

İşte zamlı emekli maaşları::

Eski maaş: 7.500 - Yeni maaş: 10.695

Eski maaş: 8.000 - Yeni maaş: 11.408

Eski maaş: 8.500 - Yeni maaş: 12.121

Eski maaş: 9.000 - Yeni maaş: 12.834

Eski maaş: 9.500 - Yeni maaş: 13.547

Eski maaş: 10.000 - Yeni maaş: 14.260

Eski maaş: 10.500 - Yeni maaş: 14.973

Eski maaş: 11.000 - Yeni maaş: 15.686

Eski maaş: 11.500 - Yeni maaş: 16.399

Eski maaş: 12.000 - Yeni maaş: 17.122

Eski maaş: 12.500 - Yeni maaş: 17.825

Eski maaş: 13.000 - Yeni maaş: 18.538

Eski maaş: 13.500 - Yeni maaş: 19.251

Eski maaş: 14.000 - Yeni maaş: 19.996

Eski maaş: 14.500 - Yeni maaş: 20.677

Eski maaş: 15.000 - Yeni maaş: 21.390

