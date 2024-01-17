Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları
Milyonlarca emeklinin ek zammı dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5 ek zamla emekli zammının yüzde 42.6'ya yükseltildiğini ve en düşük emekli maaşının da 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Bu gelişme sonrası milyonlar zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte zamlı emekli maaşları...
Yılın ilk Kabine toplantısı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların ek zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılıdığını söyledi.
EMEKLİYE YÜZDE5 EK ZAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL'YE ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı."
İşte zamlı emekli maaşları::
Eski maaş: 7.500 - Yeni maaş: 10.695
Eski maaş: 8.000 - Yeni maaş: 11.408
Eski maaş: 8.500 - Yeni maaş: 12.121
Eski maaş: 9.000 - Yeni maaş: 12.834
Eski maaş: 9.500 - Yeni maaş: 13.547
Eski maaş: 10.000 - Yeni maaş: 14.260
Eski maaş: 10.500 - Yeni maaş: 14.973
Eski maaş: 11.000 - Yeni maaş: 15.686
Eski maaş: 11.500 - Yeni maaş: 16.399
Eski maaş: 12.000 - Yeni maaş: 17.122
Eski maaş: 12.500 - Yeni maaş: 17.825
Eski maaş: 13.000 - Yeni maaş: 18.538
Eski maaş: 13.500 - Yeni maaş: 19.251
Eski maaş: 14.000 - Yeni maaş: 19.996
Eski maaş: 14.500 - Yeni maaş: 20.677
Eski maaş: 15.000 - Yeni maaş: 21.390
Kaynak: Türkiye Gazetesi