Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milyonlarca emeklinin ek zammı dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5 ek zamla emekli zammının yüzde 42.6'ya yükseltildiğini ve en düşük emekli maaşının da 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Bu gelişme sonrası milyonlar zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte zamlı emekli maaşları... 

    Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yılın ilk Kabine toplantısı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların ek zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılıdığını söyledi. 

    EMEKLİYE YÜZDE5 EK ZAM 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi. 

    Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 

    EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL'YE ÇIKARILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı."

    İşte zamlı emekli maaşları::

    Eski maaş: 7.500  - Yeni maaş: 10.695
    Eski maaş: 8.000  - Yeni maaş: 11.408
    Eski maaş: 8.500  - Yeni maaş: 12.121
    Eski maaş: 9.000  - Yeni maaş: 12.834
    Eski maaş: 9.500  - Yeni maaş: 13.547
    Eski maaş: 10.000 - Yeni maaş: 14.260
    Eski maaş: 10.500 - Yeni maaş: 14.973 
    Eski maaş: 11.000 - Yeni maaş: 15.686 
    Eski maaş: 11.500 - Yeni maaş: 16.399
    Eski maaş: 12.000 - Yeni maaş: 17.122
    Eski maaş: 12.500 - Yeni maaş: 17.825
    Eski maaş: 13.000 - Yeni maaş: 18.538
    Eski maaş: 13.500 - Yeni maaş: 19.251
    Eski maaş: 14.000 - Yeni maaş: 19.996
    Eski maaş:     14.500 - Yeni maaş: 20.677
    Eski maaş:     15.000 - Yeni maaş: 21.390

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Kim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine peş peşe ikinci müjde! Gece yarısı açıkladılar, 15 bin TL ek para ödenecek - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine peş peşe ikinci müjde! Gece yarısı açıkladılar, 15 bin TL ek para ödenecek212 maden sahası için ihale - Ekonomi212 maden sahası için ihaleDev fuar haftaya başlıyor, mobilyada 3 milyar $’lık iş bağlanacak - EkonomiDev fuar haftaya başlıyor, mobilyada 3 milyar $’lık iş bağlanacakGÜYAD Başkanı Cem Özkök: Yenilenebilir enerjide belediye izinlerini Enerji Bakanlığı vermeli - EkonomiGÜYAD Başkanı Cem Özkök: Yenilenebilir enerjide belediye izinlerini Enerji Bakanlığı vermeliİsrail yüzünden Kızıldeniz lojistik gemilere kapandı, Avrupa direksiyonu Türkiye’ye kırdı - EkonomiAvrupa direksiyonu Türkiye’ye kırdıEmekli maaşına ek zam için Cem Küçük'ten çarpıcı yorum! Yüzde 50 vurgusu dikkat çekti - EkonomiEmekli maaşına ek zam için Cem Küçük'ten çarpıcı yorum!THY seferleri iptal oldu! Vatandaşlara "mutlaka kontrol edin" uyarısı geldi - EkonomiTHY Almanya seferleri iptal olduEmekliye ek zamla dul ve yetim maaşı da artacak mı? İşte hisseye göre zamlı maaşlar - EkonomiEmekliye ek zamla dul ve yetim maaşı da artacak mı? İşte hisseye göre zamlı maaşlarAkaryakıt devinden piyasayı alt üst edecek karar! Shell sevkiyatları süresiz askıya aldı - EkonomiShell sevkiyatları süresiz askıya aldıYeni emekli maaşları zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek zamlı kalem kalem hesaplama - EkonomiYeni emekli maaşları zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek zamlı kalem kalem hesaplama
    Sonraki Haber Yükleniyor...