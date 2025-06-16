Kira kadar ücrete son! Binlerce şikayet karşılık buldu, milyonlarca liralık ceza kapıda

Konut fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçmek için her türlü tedbiri alan hükûmet, fahiş fiyatla ilan yayınlayan siteler için de düzenleme yapıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - 2020 yılında emlakçılar için uyguladıkları yıllık 8 bin TL’lik online ilan verme paketi fiyatını bugün 200 bin TL seviyelerine çıkaran sarı sayfalar, vatandaşlardan ise her bir ilan karşılığı yaklaşık 3 bin TL talep ediyor.

Durum böyle olunca örneğin evini 15 bin TL karşılığı kiraya vermek isteyen bir ev sahibi artık depozito ve kira bedelinin yanına kendisine çok gelen 3 bin TL’lik ilan ücretini de ekleyerek bunu da kiracısından talep etmeye başladı.

Bu durum ciddi mağduriyetlere sebep olurken burada uygulanan fiyatlara bir tavan getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtildi.

EMLAKÇILARDAN 10 BİN ŞİKÂYET GİTTİ

İlan sitelerine ödenen aylık bedellerin emlakçıların ofis kira ücretlerini geçtiğini kaydeden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bir grup gazeteciye konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2020’de 200 ilan için 4.500 lira olan fiyatın bugün 100 bin lirayı bulduğunu, yıllık paket fiyatlarının 200 bin lira olduğunu söyleyen Akçam “Bu artık sürdürülemez hâle geldi. Rekabet Kurumuna şikâyet sayısı 10 bini buldu. Sektörde tekelleşme riski arttı. Rekabetsizlik sektörü vuruyor” dedi.

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle 2023 yılında piyasanın en büyüğü olan siteye 40,1 milyon lira ceza uygulamıştı.