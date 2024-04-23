Koç Holding'ten "dolandırıcılık" uyarısı

Koç Holding'ten sosyal medyada yayılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada Koç Holding, Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerinin kullanılarak yapılan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Koç Holding'ten vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada Koç Holding ve Koç Ailesi'nin adının kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara dikkat edilmesi istendi. Şirket, yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde; Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANIYORUZ"

Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu tespit ettiğimiz söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder; kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz."