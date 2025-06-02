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Koltuğu kaptırmadı, Türkiye'ye para yağdırdı! İşte en fazla ihracat yapan sektör

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Koltuğu kaptırmadı, Türkiye&#039;ye para yağdırdı! İşte en fazla ihracat yapan sektör
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TİM verilerine göre otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,8 milyar dolarla ikinci, elektrik-elektronik sektörü 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Koltuğu kaptırmadı, Türkiye'ye para yağdırdı! İşte en fazla ihracat yapan sektör - 1. Resim

EN FAZLA ARTIŞ GEMİ VE YATTA

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Koltuğu kaptırmadı, Türkiye'ye para yağdırdı! İşte en fazla ihracat yapan sektör - 2. Resim

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Koltuğu kaptırmadı, Türkiye'ye para yağdırdı! İşte en fazla ihracat yapan sektör - 3. Resim

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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