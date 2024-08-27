Konyalı Saat’ten müşteri deneyiminde Türkiye’de bir ilk!

Köklü geçmişi ve yenilikçi projeleriyle perakende saat sektöründe dikkat çeken Konyalı Saat, Türkiye’de saat satış deneyiminde bir ilki gerçekleştirerek önemli bir yeniliğe imza attı.

Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile konyalisaat.com.tr, ziyaretçilerini kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi ile buluşturuyor. Bu yeni uygulama, ziyaretçilere beğendikleri saatleri sanal olarak kolunda görme ve değerlendirme imkânı sunuyor aynı zamanda Online alışveriş sürecini daha kişisel ve güvenilir hale getiriyor. Konyalı Saat’in bu adımı, saat alışverişini interaktif bir deneyime dönüştürüyor.

Konyalı Saat E-Ticaret Direktörü Selçuk Özdemirli, müşteri deneyimini öncelikli hedef olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda yeni projeleri hayata geçirme isteklerinin bir sonucu olarak sektöre yenilikçi bir vizyon kazandırdıklarını belirtti. Özdemirli, alışveriş deneyimini ve müşteri tatminini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak yeni teknoloji uygulaması hakkında şu bilgileri paylaştı:

Konyalı Saat, perakende saat sektöründe bir ilke imza atarak online alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıdı.

Artık konyalisaat.com.tr adresinden yapılan alışverişlerde, kullanıcılar artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak saatlerin kol üzerindeki görünümünü saniyeler içinde görebilecekler. Bu yenilik sayesinde, saatlerin fiziksel olarak nasıl duracağını görmek ve boyutunu değerlendirmek son derece kolay hale geliyor. Kullanıcılar, saatleri sanal olarak koluna yerleştirerek veya örnek görsel üzerinde inceleyerek, satın almayı düşündükleri ürünün estetik ve fonksiyonel özelliklerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar.

Konyalı Saat’in bu kullanıcı dostu ve yenilikçi yaklaşımı, kullanıcıların alışveriş deneyimini daha kapsamlı ve tatmin edici hale getirmeyi hedefliyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, saatlerin gerçek dünyadaki yerini ve boyutunu anında gözler önüne sererek alışveriş sürecini hem keyifli hem de güvenilir bir hale getiriyor.