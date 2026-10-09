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Köprüden demir yolu geçecek! Yavuz Sultan Selim’de ilk teklif 14 Ekim’de

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Köprüden demir yolu geçecek! Yavuz Sultan Selim’de ilk teklif 14 Ekim’de
Başlık ResmiKöprüden demir yolu geçecek! Yavuz Sultan Selim’de ilk teklif 14 Ekim’de

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek tren hattının ihalesi 14 Ekim’de yapılacak. Hat ile Kalkınma Yolu Avrupa’ya bağlanacak.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek 120 kilometrelik çift hatlı demir yolunda ihale tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hatta ilk tekliflerin 14 Ekim’de alınacağını söyledi. Yeni demir yolunun Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar uzanacağını hatırlatan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek yaklaşık 120 kilometre demir yolu hattının tekliflerini 14 Ekim’de alacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Dünya Bankası liderliğinde birçok finansman kurumunun desteklediği bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız” dedi.

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Öte yandan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete giriyor. Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik hattın Türkiye’yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayacağını belirterek, “Üç ilimiz, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11’den 14’e çıkıyor” diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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