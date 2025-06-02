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Haberler > Ekonomi > Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira

Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Abdullah Bolat, çocukluk yıllarında koyunları otlatırken öğrendiği balık ağı örme işlemini 61 yıldır sürdürüyor. Bir ağı tamamlamasının 10 gün aldığını belirten Bolat, tanesini 6 bin 500 liradan sattığını söyledi.

Ünye ilçesinde bulunan Hızarbaşı Kumarlı Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Bolat (70), çocukluk yıllarında koyunlarını otlatırken saçma balık ağı örmeyi öğrendi.

Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira - 1. Resim

YAPMASI 10 GÜN

9 yaşından bu yana ağ örmeyi sürdüren Bolat, el becerisi ile ekmeğini kazandı, çocuklarını büyüttü. Bolat, geçen yıllarda talebin çok fazla olduğunu, günümüzde ise azaldığını belirterek, bir ağın yaklaşık 10 günde tamamlandığını söyledi.

Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira - 2. Resim

6 BİN 500 LİRADAN SATIYOR

Saçma ağlarının sıfırdan üretiminin yanı sıra tamiratlarını yaptığını ve kurşunlarını değiştirdiğini belirten Bolat, 6 bin 500 liradan sattığı ağlara talebin azaldığını ifade etti.

Koyunları otlatırken öğrendi! Yapması 10 gün sürüyor... Tanesi 6 bin 500 lira - 3. Resim

"YILDA 60 TANE SATARIM"

Bolat, "Önceden balık çok olduğu için talep fazlaydı, şu anda o kadar balık olmadığından talep de azaldı ama yine de yıllık 50-60 tane sıfırdan saçma ağı yapar satarım. Daha çok kışın dokuyup, yazın kurşunlarını da takıp satıyorum. Bunu hem ırmakta, hem de denizde kullanıyorlar. Bölgede benden başka yapan yok, Samsun Bafra’dan dahi tamirat için saçma ağları geliyor. Bu işi yapan da azaldığı için beni buluyorlar. Önceden her evde bir saçma ağı olurdu, bir gelenekti" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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