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    Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı, sadece 5 gününüz kaldı

    Son dönemde kredi kartı kullanımı hızla artışa geçti. Alışverişlerde kullanılan kartlarda biriken para puanları ile ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sadece 5 gününüz kaldı.

    Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı, sadece 5 gününüz kaldı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kredi kartı kullanımı her geçen gün artarken yeni yıl öncesi uzmanlardan yeni bir uyarı yapıldı. Kartlarla yapılan alışverişlerde para puanlar biriken kişiler yeni bir uyarı yapıldı. Son 5 gününüz kaldı. 

    Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonu yaklaşırken kredi kartı ve firma kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketicileri uyardı.

    KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! SON 5 GÜNÜNÜZ KALDI 

    Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

    "Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir. Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti. Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var. "

    Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı, sadece 5 gününüz kaldı

    THY'nin yaptığı gibi firmalar ve bankaların da puan ve geçerlilik süresi konusunda tüketiciyi bilgilendirecek SMS ve mailleri göndermelerinin yerinde olacağını dile getiren Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti.

    “PARA PUANLAR HAYATIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDU” 

    Küçük açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Para puanların kullanılması konusunda düzenleme yapılması çok iyi olur, burada herhangi bir düzenleme yok. Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu. Kullanımı, süresi, müşterilerin bilgilendirilmesi konusunda da bir düzenleme ve yönetmeliğe ihtiyaç var. "

    Düzenleyen: Burak Akdoğan - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı, sadece 5 gününüz kaldı
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